LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | miglior tempo per la 4×100 | Jacobs e Tortu scatenati! Staffetta donne da sogno | Lyles distante da Bolt

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDILA CRONACA DELLA 4X100 MASCHILE IL VIDEO DELLA 4X100 MASCHILE LA CRONACA DELLA 4X100 FEMMINILE A CHE ORA LA FINALE DELLA 4X100 MASCHILE 22.01: L’appuntamento è per domattina alle 7.00 per la maratona femminile e dalle 10.05 un’altra giornata di grandissime gare in pista e pedana con tanto azzurro. Grazie per averci seguito e buona serata! 22.00: Oggi titoli alla colombiana Rojas nel triplo, non senza qualche patema, alla giapponese Kitaguchi nel giavellotto, anche lei all’ultimo lancio, anei 200 uomini, alla giamaicana Shericka Jackson nei 20021.57: Ripescata la Germania nella finale dellamaschile e dunque saranno 9 le squadre al via. l’Italia comunque c’è ed è in ...

Nella settima giornata a Budapest la 4x100 maschile con Rigali, Jacobs, Patta e Tortu stacca il pass per la finale (sabato alle 21.40) col miglior tempo in 37''65. In finale anche la 4x100 femminile ...Da non perdere l'appuntamento con la finale: domani - sabato 26 agosto - alle ore 21.40, tuttosu Sky Sport e in streaming su NOW. A giocarsi le medaglie ci saranno anche Usa, Giamaica e ...L'atleta sarda non è riuscita a migliorare il tempo della semifinale, chiudendo al settimo posto (poi sesta per una squalifica) Di: Redazione SardegnaE' settimo posto (poi sesto) nella finale dei 200 metri ai mondiali di Budapest per la cagliaritana Dalia Kaddari. L'atleta sarda si era qualificata con il tempo 22"67, risultato che faceva ben ...

Mondiali di Atletica, 4x100 in finale sia al maschile che femminile Sky Sport

La staffetta 4×100 dell’Italia vola in finale ai Mondiali di atletica leggera 2023. Il quartetto azzurro – Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu – vince la seconda semifinale in ...Obiettivo centrato dagli azzurri, che firmano il miglior tempo assoluto delle batterie in 37.50. Il campione olimpico: "C'è tanta fiducia, siamo contenti" ...