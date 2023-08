LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia il decathlon! In serata la 4×100 con Jacobs

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDICALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 9.57: In programma la qualificazione del giavellotto maschile senza azzurri al via. Il grenadino Anderson Peters, va a caccia del terzo successo di fila. Le alternativa sono il world leader Jakub Vadlejch, il tedesco campione europeo Julian Weber, l’indiano oro olimpico Neeraj Chopra e il finlandese Helander. 9.54: Il suo rivale numero uno è il francese primatista mondiale e iridato uscente Kevin Mayer. Da medaglia anche l’altro canadese argento lo scorso anno Pierce LePage, l’australiano Ashley Moloney, i tedeschi Niklas Kaul (oro a Doha e Monaco) e il campione NCAA Leo Neugebauer, gli statunitensi Zach Ziemek, bronzo un anno fa, Harrison Williams e Kyle Garland, il norvegese Rooth e ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale delle gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica leggera aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'emozione.

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: mattinata di qualificazioni, in serata la 4x100 con Jacobs OA Sport

