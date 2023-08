LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | definita la 4×100 dell’Italia | esclusi Desalu e Ceccarelli!

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDICALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 18.08 Definito poco fa il quartettoper la. A sorpresa i grandisono due: Faustoe SamueleRoberto Rigali sarà schierato a sorpresa in prima frazione, poi Marcell Jacobs in seconda, Lorenzo Patta in terza e Filippo Tortu in quarta. 18.07 Ben ritrovati amici di OA Sport. 13.00. per il momento è tutto, appuntamento a questa sera alle 18.30 per la settima sessione serale di gare aidi Budapest. Buon pomeriggio, a più tardi! 12.58: Conclusa anche l’ultima prova della sessione mattutina, il peso del decathlon che ha perso uno dei suoi ...

Settimo giorno di gare a Budapest con i riflettori puntati sulla 4x100 maschile che andrà a caccia di un posto in finale. L'unica gara con medaglie in palio e italiane in pedana è quella del salto. L'atleta sarda non è riuscita a migliorare il tempo della semifinale, chiudendo al settimo posto (poi sesta per una squalifica). E' settimo posto (poi sesto) nella finale dei 200 metri ai mondiali di Budapest per la cagliaritana Dalia Kaddari. L'atleta sarda si era qualificata con il tempo 22"67, risultato che faceva ben

I riflettori per l'Italia saranno puntati sulle batterie della 4x100 maschile, campioni olimpici in carica. L'obiettivo è staccare un pass per la finale, in programma domani alle 21.40. In programma 10.08: La prima serie dei 100 va all'estone Erm con 1069 che è record