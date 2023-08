L’Italia Saudita | Mancini porta in Arabia nove collaboratori | forse dieci Gazzetta

(Di venerdì 25 agosto 2023) Lacontinua sud’. Oggi fa il punto su tutti iche l’ex ct delporterà con sé. Più che l’sembra un’Italia. Siamo ai dettagli o quasi. Robertosta per diventare c.t. della nazionale del Golfo e porterà con sé tutto lo staff della sua vecchia Italia. Non è un modo di dire: proprio tutto.uomini,. Negli ultimi giorni, infatti, c’è stata la svolta. L’ex c.t. azzurro ha deciso di estendere la proposta anche a queiche non avrebbe più avuto al fianco dopo il “rimpasto” estivo. E cioè Alberico Evani, il suo vice, e Mauro Sandreani, uno degli osservatori storici, ai quali ...

...la guida della Nazionale italiana per quella dell'Arabia, ... figurarsi a te, che non esiste paragone tra guidare'...Perché, parliamoci chiaro, sedi Mancini avesse fallito ... Mancini e'ArabiaInsomma, alla fine la storia è che di ...... parliamo dell'Arabia. Non è chiaro perchè in quel paese ... Per quanto riguarda, il nostro paese è in linea con la ...