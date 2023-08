L’Italia alla Casa Bianca ancora Ecco come e perché

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 agosto 2023) Solidità tra le due rive dell’Atlantico, comunanza di indirizzi geopolitici e iniziative mirate sui dossier maggiormente rilevanti, nella consapevolezza che il governo Meloni è tenuto in grande considerazione, dagli Stati Uniti e dcomunità internazionale. L’ulteriore presenza italiana, questa volta nel formato Quint con l’ambasciatore Francesco Talò, porta in dote una serie di considerazioni che vanno approfondite sul fronte esterno e metabolizzate su quello interno, accomunate dal fil rouge dell’atlantismo senza se e senza ma. Il recente vertice Biden-Meloni, concretizzatosi nel lungo e sostanzioso comunicato finale, ha rappresentato una pietra miliare oggettiva. Quintsfilano i consiglieri per la sicurezza nazionale del format ...