L’India vuole diventare leader delle medie potenze mondiali

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il vertice del Brics si è concluso con l’annuncio dell’intenzione di allargare il format che riunisce Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica a sei nuovi membri, ovvero Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto, Etiopia e Argentina. L’obiettivo è aumentare l’influenza di un blocco già oggi rappresenta più del quaranta per cento della popolazione mondiale e il ventisei per cento del Pil, e che nel formato a undici arriverà a rappresentare quasi la meta della popolazione globale e più di un terzo del Pil. L’annuncio ha messo tutti d’accordo, ognipuò raccontarlo come preferisce. Il presidente brasiliano Ignazio Lula da Silva e il sudafricano Cyril Ramaphosa hanno sottolineato la prospettiva di affrancarsi dalla “schiavitù” del dollaro, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno rivendicato il momento storico dell’inizio di una nuova era per liberare i Paesi ...