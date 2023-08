L’incubo cantieri prosegue Oggi chiude il viadotto E Melasecche si “smarca“

(Di venerdì 25 agosto 2023) Da stamani a Ponte San Giovanni deviazione per chi è diretto verso Cesena. L'assessore: 'Avevo chiesto ad Anas di non fare queste opere tutte ...

Da stamani a Ponte San Giovanni deviazione per chi è diretto verso Cesena. L'assessore: 'Avevo chiesto ad Anas di non fare queste opere tutte ......situazione problematica che si sarebbe verificata con l'apertura in contemporanea di due... Raccordo e E45 dasono però motivo di rinforzare un'altra battaglia che vede però stavolta ...... sovrastato da un Crocifisso, allestito dal parroco don Stanislao Puzio , perché "la gente vuole e deve vedere iper poter continuare a sperare. L'di quella notte e lo smarrimento di ...

L'incubo cantieri prosegue Oggi chiude il viadotto E Melasecche si ... LA NAZIONE

Da stamani a Ponte San Giovanni deviazione per chi è diretto verso Cesena. L’assessore: "Avevo chiesto ad Anas di non fare queste opere tutte insieme".Il governo sta operando per imprimere un cambio di passo, dalle norme ai cantieri". La parola d’ordine è accelerare ... Lazio e Abruzzo) nell’incubo di una sequenza che solo nel primo anno fece ...