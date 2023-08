Liliana Cavani | “Uscire e andare al cinema è sano | oggi siamo tutti ammalati”

(Di venerdì 25 agosto 2023) La regista all'Adnkronos: "Stare a casa diminuisce lo status umano". E a Sangiuliano: "Più storia nelle scuole". Il ministro: "Sfonda una porta aperta, conoscere il passato permette di dare un senso al nostro essere e un percorso al nostro divenire" “, a causa della concorrenza della tv e delle piattaforme, non si esce più pernelle saletografiche. Sembriamomezzi, non vogliamo piùnei luoghi di persona, ci rinchiudiamo a casa. Questo mi spiace molto, perché comporta una diminuzione dello status umano”. A dirlo all’Adnkronos è la regista, in procinto di calcare il red carpet di Venezia per ricevere il Leone d’Oro alla Carriera e festeggiare al Lido -con qualche mese di ...

Mentre girava Roma, interpretò anche il ruolo di un paziente in un ospedale psichiatrico nel film L'ospite (1971), diretto da. In seguito ha recitato per serie tv e film come La fine ...

