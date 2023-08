Ligabue | esce ‘Una canzone senza tempo’ | il brano dedicato a Roma

... oggi, venerdì 25 agosto 2023,"Una canzone senza tempo" il secondo singolo (dopo il primo brano "Riderai") di Lucianoche anticipa il suo nuovo album di inediti, "Dedicato a noi", in ...... nel 2006 si trasferisce a Londra e nel 2012il suo primo album strumentale "The Truth", ... e alcune cover di, Litfiba, Vasco Rossi e tanti altri . Ingresso libero.Robert De Niro , in giacca rosa salmone,di casa, entra nell'auto, infila la chiave nel blocchetto di accensione, la gira e boom!, tutto ... Se perquesta città è 'come il blues: dentro c'è ...

LUCIANO LIGABUE: oggi esce “UNA CANZONE SENZA TEMPO”, il ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Esce oggi 'Una canzona senza tempo'. Il 22 settembre il nuovo album di inediti, poi il tour italiano. Ascolta qui la nuova canzone e scopri le date dei concerti ...«Ma dai, non è così importante che sia tutto uguale», risponde lei. Raramente lo spirito di Roma è stato raccontato con la stessa precisione e l'aderenza con le quali Ligabue ritrae la Città Eterna ...