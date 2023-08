Ligabue | esce ‘Una canzone senza tempo’ | il brano dedicato a Roma

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – A distanza di 28 anni dalla pubblicazione di 'Certe Notti' (che uscì il 25 agosto del 1995), oggi'Unatempo', il secondo singolo (dopo il primo'Riderai') di Lucianoche anticipa il suo nuovo album di inediti, 'a noi' (Warner Music Italy), in uscita il 22 settembre. 'Riderai' e 'Unatempo' sono stati scritti dae prodotti dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci.dedica la sua nuovache con il suo fascino e i suoi miti fa da cornice a una storia d’amore. Ed è proprio la città eterna che fa da sfondo al videoclip del, online da ...

