Ligabue | esce il nuovo singolo “Una canzone senza tempo”

(Di venerdì 25 agosto 2023)Una: arriva ildi LucianoA distanza di 28 anni dalla pubblicazione di “Certe Notti” (brano che uscì il 25 agosto del 1995), oggi, venerdì 25 agosto 2023,“UNA” (https://.lnk.to/unacnzsnztmp), il secondo(dopo il primo brano “Riderai”) di LUCIANOche anticipa il suoalbum di inediti, “DEDICATO A NOI” (Warner Music Italy), in uscita il 22 settembre. “Riderai” e “Una” sono stati scritti dae prodotti dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio ...

..."Una Canzone Senza Tempo", il secondo singolo (dopo il primo brano "Riderai") di Luciano, che anticipa il suo nuovo album di inediti, "Dedicato A Noi", in uscita il 22 settembre. "...... oggi'Una canzone senza tempo', il secondo singolo (dopo il primo brano 'Riderai') di Lucianoche anticipa il suo nuovo album di inediti, 'Dedicato a noi' (Warner Music Italy), in ...... oggi, venerdì 25 agosto 2023,"Una canzone senza tempo" il secondo singolo (dopo il primo brano "Riderai") di Lucianoche anticipa il suo nuovo album di inediti, "Dedicato a noi", in ...

Ligabue, esce oggi "Una canzone senza tempo" TheSoundcheck

La passione per l'Inter di Luciano Ligabue è nota oltre i confini nazionali. Eppure c'è un amore meno pubblicizzato, meno noto ma inequivocabile: è quello del rocker di Correggio per Francesco Totti e ...Online anche il video del brano girato nella Capitale con l’attrice Coco Rebecca Edogamhe. Il nuovo album di Ligabue fuori il 22 settembre.