Liga 2023 2024 | Bellingham regala altri tre punti al Real Madrid | Celta Vigo battuto 1-0

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un tuffo di Judetreal. Nell’anticipo contro il, valevole per la terza giornata della, i ragazzi di Carlo Ancelotti vivono un primo tempo difficile. E dopo tre minuti si ritrovano già sotto, ma il gol dell’1-0 viene annullato per un fallo di Larsen. Al diciottesimo minuto la partita perde un protagonista importante, ovvero Vinicius che esce per un problema muscolare. Ilfa fatica nella prima frazione di gioco, ilgioca meglio ma spreca un paio di occasioni importanti per sbloccare il risultato. Nella ripresa la musica cambia: entrano Kroos e ...

La partita Celta Vigo - Real Madrid di venerdì 25 agostoin diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata della- 2024 VIGO " Venerdì 25 agosto al Municipal de Balaidos andrà in scena Celta Vigo - Real Madrid , gara valida per la terza giornata della- 2024: calcio di inizio alle ore 21:30. ...Il presidente della, Javier Trebas Medrano , scrive sui social: "Devo ammettere che è stato molto difficile spiegare cosa è successo a Luis Rubiales nel corso degli anni. Ho la sensazione che ...Le formazioni ufficiali di Celta Vigo - Real Madrid , match in programma alle 21:30 di venerdì 25 agosto e valevole per la terza giornata di. Gli uomini di Ancelotti inseguono il punteggio pieno in classifica alla terza giornata di campionato. Dopo le vittorie contro Almeria e Athletic Bilbao, l'ostacolo è il Celta Vigo. Ecco le ...

L'intelligenza artificiale svela la classifica della Liga 2023/24 90min IT

La rete di testa nel finale dell'ex Dortmund regala ad Ancelotti l'1-0 sul Celta Vigo. Real Sociedad fermata sullo 0-0 dal Las Palmas ...José Mourinho fiuta il colpo last minute per la Roma: l'esclusione fa rumore e Tiago Pinto potrebbe chiudere il mercato con un grande nome ...