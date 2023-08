...avere tentato di sostenere le istituzioni libiche anche a suon di motovedette, addestramento, equipaggiamento e importanti impegni di spesa. Senza mai menzionare la, il ministro degli ...Il giorno, sempre nella capitale centrafricana, l'uomo su cui stava per abbattersi la vendetta ...cerchio si stesse stringendo attorno all'ormai ex alleato di Putin lo dimostra l'arrivo in...... capo missione della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere , che il 24 agosto ha salvato 168 persone partite dallae che viaggiavano su due gommoni sovraffollati ed è stata spedita a ...

Libia: dopo gli Usa anche l’Onu scarica Dabaiba e il suo clan di malfattori Globalist.it

L’attuale premier Dbeibah è accusato fra l’altro di avere sabotato i piani originari pur di tenere il potere e rinviare il tempo delle elezioni, e di un suo possibile addio per mano dell’elettorato."Le unità dell'Esercito nazionale libico, (guidato dal generale dell'Est Khalifa Haftar), hanno lanciato un'operazione militare ampia e precisa nell'area del confine meridionale per proteggere i confi ...