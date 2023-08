L’ex comandante della Wagner | “Putin cercherà di sottomettere l’organizzazione Ha bisogno dei suoi mercenari”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dopo lo schianto del jet Embraer E35 Legacy 600, in cui sono morti il capoYevgeny Prigozhin e idue vice, Dmitry Utkin e Valery Chekalov, una delle domande che in tanti si stanno facendo è: cosa ne saràmilizia privata russa? Il grupporiuscirà a sopravvivere come struttura militare parallela indipendente o verrà inglobata dalle forze armate del Cremlino? Domande a cui ha cercato di dare risposta Marat Gabidullin, exBrigata, intervistato da La Repubblica. Secondoo non c’è un altro Prigozhin pronto a raccoglierne l’eredità. Ma setenterà di colmare questa lacuna, imponendo qualcuno deiuomini come nuovo leader ...

