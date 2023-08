L’Europa non va criticata per come sta sostenendo l’Ucraina | ma per non averlo fatto prima

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 agosto 2023) Qualche giorno fa, intervenendo al Meeting di Rimini, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e inviato speciale del Santo Padre per, ha nuovamente accusatodi fare poco o nulla per la pace. Una tesi sostenuta da molti ambienti della sinistra italiana e dalle realtà dell’associazionismo pacifista, una tesi che più il tempo passa più diventa l’ennesimo argomento per indebolire il fronte difensivo e resistenziale del popolo ucraino. L’Unione europea e il complesso delle sue tre istituzioni, Consiglio, Parlamento e Commissione, in questi mesi non ha solamente sostenuto lo sforzo bellico di Kyjiv e comminato svariati pacchetti di sanzioni ma costantemente lasciato un canale di dialogo aperto col Cremlino che nel corso del tempo si è rivelato vano e inutile, per una ragione molto semplice: la diplomazia ...