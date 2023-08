(Di venerdì 25 agosto 2023) Da mesi su questo sito raccontiamo che la veradel nostro paese sono i: l’educazionele. Abbiamo chiesto conto a docenti, sociologi, professionisti delle forze dell’ordine che proprio di ragazzi si occupano, abbiamo chiesto ad avvocati scrittori. Il quadro che tutti hanno tracciato è quello di una situazione davvero complicata, ai limite del compromesso. Questa settimana i ragazzi si sono conquistati le prime pagine dei giornali con raccapriccianti episodi di violenza sessuale. Prima il caso di Palermo, con un stupro «collettivo» (definizione della nostra criminologa che spiega bene come definirlo un branco sia una semplificazione errata) da parte di 7 adolescenti, tra cui un minorenne. Oggi un’altra terribile e purtroppo simile storia da Caivano, con due 13enni trascinate in un capannone e violentate da 6 ...

L'emergenza «giovani» che continuiamo ad ignorare Panorama

