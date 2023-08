(Di venerdì 25 agosto 2023)inizierà a vendereconper aiutare ia imparare a leggere l’alfabeto tattile. Favorire la lettura perDal 2020 il produttore danese di giocattoli fornisce gratuitamente ispeciali, testati e sviluppati in collaborazione con organizzazioni per persone con disabilità visive di tutto il mondo, a una lista di scuole e di servizi che si occupano di minori ipovedenti. Il kitBricksMa dal mese prossimo l’iniziativa verrà estesa a tutti, portandola nei negozi: i clienti potranno acquistare confezioni di, dotati di tacchetti corrispondenti alla versione tattile di numeri e lettere, con una ...

E sapete chi era quel papà che giocava con iEra Will Ferrell, presente anche in Barbie , ... E lui siin disquisizioni da critico cinematografico. 9. Flashdance, Grease, Top Gun Sempre nel ...E sapete chi era quel papà che giocava con iEra Will Ferrell, presente anche in Barbie , ... E lui siin disquisizioni da critico cinematografico. 9. Flashdance, Grease, Top Gun Sempre nel ...

Lego lancia i mattoncini con caratteri braille per bambini ciechi - Luce Luce

I mattoncini giocattolo per non vedenti. Lego sta lanciando Lego Braille Bricks, una nuova versione del popolare gioco progettato per essere utilizzato dai bambini non vedenti. (ANSA) ...