Lecce | ufficiale il ritorno di Oudin | il comunicato

(Di venerdì 25 agosto 2023) Rémitorna ufficialmente al: arriva ildella società giallorossa che ne comunica l’acquisto Rémitorna ufficialmente al, comedal club giallorosso. IL– L’U.S.comunica che il calciatore Rémiè atteso in sede nella mattinata di domani per sottoporsi alle visite mediche di rito. Il calciatore francese nella scorsa stagione sportiva ha collezionato 31 presenze realizzando tre reti con la maglia giallorossa.

Ilufficializza il colpo Faticanti, che arriva ufficialmente dalla Roma: il comunicatodei pugliesi Giacomo Faticanti è un nuovo giocatore del, come annunciato dal club pugliese. IL COMUNICATO - L'U. S.comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto ...Commenta per primo Ilriporta Rémi Oudin in Italia. Il giocatore francese del Bordeaux , che già nella scorsa stagione ha vestito la maglia giallorossa, domani sarà aper le visite mediche . Una mossa di mercato che il club pugliese mette in atto vista l'imminente cessione di Federico Di Francesco , molto vicino al Palermo . Questo il comunicato del club : 'L'...Faticanti è del. Lazio, ecco Sepe: sarà il secondo di Provedel.a centrocampo per la Salernitana l'arrivo di Martegani. L'Udinese ha un nuovo portiere: è il nigeriano Maduka Okoye, ...

Il Lecce ha ufficializzato il ritorno direttamente dal Bordeaux di Rémi Oudin: sorride il tecnico D'Aversa, che rimpolpa il centrocampo ...