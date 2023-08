Lecce | capitolo cessioni | un attaccante in uscita

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ilsi muove in. Con i diversi colpi in entrata messi a segno in questa sessione da Pantaleo Corvino, i salentini sono costretti...

...quindi che uno dei due (il secondo) possa trovare una maglia dall'inizio contro il, ... In difesa pochi dubbi: Motta pare intenzionato a confermare i 4 visti contro il Milan...Si ripete la sfida tra Empoli, Verona,e Salernitana per la permanenza in Serie A Nel prossimodel calcio italiano, una sfida familiare si ripresenta: Empoli, Verona,e ...L'ultimodella " polemica degli scontrini " arriva da, in un bar di piazza Sant'Oronzo, nel centro storico della città salentina. La denuncia arriva dal gruppo Facebook "Vivere", ...

Calciomercato Lecce, capitolo prima punta: Kristovic e non solo Salento News

Per la Fiorentina è già tempo di voltare pagina dopo la sconfitta di Vienna. Non solo perché la qualificazione resta aperta con il ritorno settimana prossima al Franchi, ...Il patron giallorosso «Basta polemiche, l'amministrazione comunale ha fatto il massimo per il "Ceravolo", la colpa semmai è della ditta. Abbiamo provato ad aprire totalmente il "Via del Mare" ma ci è ...