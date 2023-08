Le vendite del manga Blue Lock raggiungono nuove vette

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 25 agosto 2023) Niente sembra poter fermare i centravanti diaffamati di gol in contropiede. Dall’inizio del 2023, diversi franchise sono andati a gonfie vele. Per quanto riguarda il franchise di, ledelsono andate di bene in meglio. E proprio di recente ha attirato nuovamente l’attenzione. Sempre più numeri Per chi