Le ultime notizie confermano quanto sia facile manipolare l’opinione pubblica tramite i media

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Nel 1967, la ‘società dello spettacolo’, il profetico libro di Guy Debord, anticipava la pervasività deidi massa nel dominio delattraverso le immagini. Nelle società in cui le informazioni sono dominate dadi massa come era la televisione fino a qualche anno fa e come sono i social oggi, ogni aspetto della vita sociale acquisisce in effetti il carattere separato di spettacolo in cui la attività della rappresentazione è distinta dalla passività della ricezione. Il modo con cui sono trattate in questi giorni ledel giorno – l’affare Vannacci e lo stupro di gruppo di Palermo –, se mai ce ne fosse bisogno,profondo ormai è il controllo dele ...