Le qualità nascoste di Gianluca Scamacca

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il calciomercato è schizofrenico. Nel giro di un meseè passato dal West Ham, alla Roma, all’Inter, all’Atalanta. Dopo aver mancato un paio di trasferimenti per un pelo, alla fine è arrivato all’Atalanta per una cifra notevole, per un giocatore che ha finora dato segnali discordanti sul proprio valore, e che viene da una stagione travagliata. La “Dea” ha speso 30 milioni, 5 in più di quelli che aveva offerto l’Inter, facendone il secondo acquisto più costoso della sua storia – il primo, curiosamente, è El Bilal Touré, arrivato sempre nelle scorse settimane.è uno di quei nomi che viene associato alle squadre italiane in ogni calciomercato. Persino prima che vivesse una stagione di consacrazione, come quella al Sassuolo 2021/22, era un nome molto in voga nei siti di calciomercato, delle chat dei procuratori, ...