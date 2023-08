Le mancate dimissioni di Rubiales e il danno all'idea dei calciatori al potere

La federazione della lotta dell'India è stata sospesa da quella internazionale a causa delleelezioni, già fissate, per eleggere un nuovo presidente in virtù delle accuse, nei confronti ...... secondo cui Rubiales dovrebbe presentare le sue. 'L'immagine che ha mostrato al mondo è ...provvedimenti seri e immediati' Il caso ha varcato i confini e anche in Italia non sono...... secondo cui Rubiales dovrebbe presentare le sue. 'L'immagine che ha mostrato al mondo è ...provvedimenti seri e immediati' - Il caso ha varcato i confini e anche in Italia non sono...

Rubiales resta in sella dopo il bacio a Hermoso: "Ho sbagliato, ma ... Goal.com

"Le dimissioni di De Angelis sono ormai un atto dovuto" anche per il deputato dem Andrea De Maria che invoca l'intervento della presidente Meloni. " Intervenga Fdi. Serve un segnale di rispetto per la ...Dopo la notizia pubblicata da Fanpage di una canzone scritta e cantata dal portavoce della Regione Lazio Marcello De Angelis, in cui parla degli ...