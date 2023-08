Le immagini della passeggiata indiana sul suolo lunare

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il rover indiano Pragyam ha mosso i primi passi sulla superficie. L'agenzia spaziale(Isro) ha diffuso ledell'allunaggio, una tappa storica per il paese asiatico che si si ...

Per espellere l'odio", le parole del PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro presso il Meeting di Rimini. /Youtube Meeting di Rimini... le parole del PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro presso il Meeting di Rimini. /Youtube Meeting di RiminiOra vagherà tra le rocce e i crateri, raccogliendo dati ecruciali da inviare sulla Terra ... Si ritiene che la Luna contenga minerali importanti, ma uno degli obiettivi principali...

Trump arrestato a Atlanta: le immagini della storica foto segnaletica Il Sole 24 ORE

che si è occupata della dinamica del sinistro. Secondo quest’ultima Rieke ha sterzato per imboccare l’uscita che porta al parcheggio di un ristorante e ha investito il ciclista. Le immagini delle ...Milano, 25 ago. (askanews) - Il rover indiano Pragyam ha mosso i primi passi sulla superficie lunare. L'agenzia spaziale indiana (Isro) ha diffuso le immagini dell'allunaggio, una tappa storica per il ...