Le fotografie di Guy Bourdin in mostra selezionate da Giorgio Armani

(Di venerdì 25 agosto 2023) Life&People.it Reaccoglie nei suoi spazi ladi Guy. All’interno degliSilos di Milano – cuore pulsante della fotografia contemporanea – il designer italiano più famoso di sempre ha omaggiato la retrospettiva del celeberrimo artista novecentesco: cento scatti tra libertà espressiva, evocativa e potente erotismo accuratamentedal Re della moda. Un vero e proprio concentrato di bellezza tutto da ammirare.: lo storyteller Si tratta di un vera e propria celebrazione, volta a sottolineare l’enorme impatto dell’artista nel mondo come storyteller.infatti, più di altri ha saputo leggere la contemporaneità in modo dirompente, utilizzando il mezzo fotografico con grande efficacia e sfruttando la grande potenza ...

Proprio questesono il punto di partenza delle deformazioni che Abbattista imprime sul ...dipinta con colore da serigrafia è presa da 'Parole d'amore' di quel simpaticone misogino dide ...Centoselezionate da Giorgio Armani in collaborazione con gli eredi, riuniti in TheBourdin Estate, che afferma: "Una mostra dedicata aBourdin che approfondisce, attraverso la ...... anche se chiaramente si ispira a molti fatti accaduti realmente, come ci segnalano le... il senso di colpa degli americani "È un film su un autentico atto di generosità" racconta...

A Milano la mostra Guy Bourdin curata da Giorgio Armani agli Silos Life and People

Ricordo del pittore, fotografo, grafico, scultore ed autore di film d'avanguardia, tra i maggiori esponenti del “Dadaismo” ...Giorgio Armani omaggia il fotografo francese con una retrospettiva, 100 scatti dalla forte narrazione ed erotismo, capacità evocativa e libertà espressiva, fino al 19 novembre ...