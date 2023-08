Le condoglianze di Putin per la morte di Prigozhin

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 25 agosto 2023) : “Era un uomo dal destino difficile” Nella tarda serata di ieri sono giunte lediai familiari delle vittime del jet.ha ha così ricordato il leader della Wagner, descrivendolo come «un uomo di talento che ha fatto errori, dal destino difficile». «Conoscevodagli inizi degli anni Novanta — ha detto—. Era un uomo dal destino difficile e ha commesso gravi errori nella vita. Era una persona di talento, un uomo d’affari di talento, ha lavorato non solo nel nostro Paese, ottenendo risultati, ma anche all’estero, in Africa in particolare». E ancora: «Da quanto ne so, era tornato dall’Africa proprio ieri e aveva incontrato alcune autorità». Ha anche confermato che sulla tragedia sarà svolta un’indagine approfondita: «Ciò che è assolutamente certo è che la commissione ...