Le api mellifere non stanno affatto sparendo | anzi | sono troppe

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il greenwashing finisce per fare più danni del cambiamento climatico? Sembra un assunto esagerato, eppure è proprio così. Il cittadino medio è convinto, da alcuni (parecchi) anni a questa parte, che le api siano in pericolo, una vera e propria specie in via di estinzione: lo insegnano ai bambini delle scuole primarie, aggiungendo a corollario che è colpa dei pesticidi, del cambiamento climatico, in ultima analisi dell’uomo e che questo avrebbe potuto seriamente compromettere il nostro futuro sul pianeta. LEGGI ANCHE – Le apipericolose per l’uomo? Oggi scopriamo che non è propriamente così e che, a causa del disarticolato intervento da parte soprattutto di aziende interessate a mostrarsi il più green possibile, le apinonin via di estinzione madiventando ...

Il problema è principalmente per leappartenenti alle popolazioni nordamericane ed europee, perché non si sono evolute assieme a questi predatori e non sono quindi in grado di ...Cosa rende questi calabroni così pericolosi Innanzitutto, sono predatori di insetti, tra cui leoccidentali , che sono già in una situazione precaria . Keith Delaplane, direttore del ...'La cosa migliore che si potrebbe fare per lein questo momento È di non dedicarsi all'apicoltura e lasciarle perdere', dichiara al quotidiano newyorkese Gorazd Trusnovec , ...

Gli scienziati hanno trovato il primo esemplare di calabrone asiatico dalle zampe gialle negli Stati Uniti: ecco perché rappresenta una seria minaccia.