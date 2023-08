Lazio | ufficiale l’arrivo di Sepe dalla Salernitana

(Di venerdì 25 agosto 2023) La, che ha seguito per tempo Hugo Lloris, alla fine ha chiuso perdi Luigicome portiere che accompagnerà Ivan Provedel per la difesa della porta biancoceleste.arrivain prestito per una stagione. Luigiè un nuovo calciatore biancoceleste https://t.co/KiWu6rn38U pic.twitter.com/Xznq0Rd8e9 — S.S.(@OfficialSS) August 25, 2023 Dopo aver concluso le visite mediche il portiere ha messo la firma sul contratto che lo legheranno alla Capitale per una stagione. Il comunicato: “La S.S.comunica di aver raggiunto un accordo con U.S.1919 e il calciatore Luigiper la cessione temporanea del contratto ...

In mattinata, intanto, Luigi Sepe è arrivato a Roma per le visite mediche che precederanno la firma con la Lazio

Gli acquisti e le cessioni della sessione estiva del calciomercato 2023. Tutti gli affari ufficiali in Serie A squadra per squadra."La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con U.S. Salernitana 1919 e il calciatore Luigi Sepe per la cessione temporanea del contratto sportivo." ...