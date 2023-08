Lazio | UFFICIALE | ecco Sepe

É partito bene anche il nuovo Lecce di D'Aversa che domenica scorsa ha battuto in rimonta la... coadiuvata dagli assistenti Meli e Rapuano e dal quartoAlassio. Al VAR Di Paoli, AVAR ...In mattinata, intanto, Luigi Sepe è arrivato a Roma per le visite mediche che precederanno la firma con laTale ruolo, come evidenziato sul sitodel partito guidato da Giorgia Meloni, è ... Per circa due decenni ha svolto un lavoro precario presso la Regione. Si è descritta come la "ribelle" ...

UFFICIALE - Sepe è un nuovo giocatore della Lazio: la formula La Lazio Siamo Noi

Gli acquisti e le cessioni della sessione estiva del calciomercato 2023. Tutti gli affari ufficiali in Serie A squadra per squadra."La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con U.S. Salernitana 1919 e il calciatore Luigi Sepe per la cessione temporanea del contratto sportivo." ...