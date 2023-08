Lazio-Paok | stallo per Marcos Antonio | le alternative

Commenta per primo Trattativa in stallo traSalonicco eper Marcos Antonio . Il nodo lo spiega questa mattina il Corriere dello Sport : i greci propongono un prestito con diritto di riscatto di 5 milioni mentre i biancocelesti ne ...23.55 - Lanon abbandona del tutto l'idea Lloris. I biancocelesti tengono ancora vivsa la pista per il portiere del Tottenham. Intanto, c'è l'interessamento delper Marcos Antonio. 23.45 - ...Guendouzi vicino , ma c'è distanza traSalonicco per la cessione di Marcos Antonio . La trattativa per il francese prosegue, serve almeno una partenza per chiudere , meglio due stando alle idee di Lotito. L'agente del regista ...

Lazio, stallo col Paok per Marcos Antonio. Il Messaggero: "Si tratta anche con turchi e arabi" TUTTO mercato WEB

CALCIOMERCATO LAZIO – Ultimi giorni di mercato anche in casa Lazio. Dopo aver chiuso per Sepe, che oggi sosterrà le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto, i ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato da La Repubblica, fino al 1 settembre i tifosi possono aspettarsi un altro colpo, come conferma lo stesso Fabiani: «Guendouzi Stiamo riflettendo: se esce q ...