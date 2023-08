Lazio | iniziate le visite mediche di Sepe

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Luigi, ex portiere della Salernitana, è arrivato a Roma per iniziare la sua nuova avventura con laInizia l’avventura biancoceleste di Luigi. Il nuovo portiere dellaquesta mattina s’è presentato presso la clinica Paideia per sostenere le, che era fuori dal progetto Salernitana, sbarca nella Capitale in prestito secco e sarà il nuovo vice Provedel. Il club biancoceleste ha infatti deciso di virare sul portiere cresciuto nel Napoli dopo il rifiuto da parte di Lloris. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24