Lazio-Genoa | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

(Di venerdì 25 agosto 2023) Domenica 27 agosto alle 20:45 allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida travalevole per la 2° giornata di Serie A. Entrambe reduci da una sconfitta nel turno precedente, le due contendenti faranno di tutto pur di portare a casa i primi tre punti stagionali. Di seguito lediin TV e idella gara. Un inizio di campionato deludente quello della. In casa di un Lecce inferiore sulla carta, gli uomini di Maurizio Sarri si sono fatti rimontare negli ultimi 10? dell’incontro ripetendo gli stessi errori della passata stagione. Nonostante il gol del solito Ciro Immobile, i capitolini non sono riusciti a chiudere i giochi subendo a pochi minuti ...

...30 Monza - Empoli (Dazn) 20:45 Milan - Torino (Dazn/Sky) 20:45 Veorna - Roma (Dazn) Domenica 27 agosto 18:30 Fiorentina - Lecce (Dazn) 18:30 Juve - Bologna (Dazn) 20:45(Dazn/Sky) 20:45 ...Pellegrini (d,); Zakaria (c, Monaco); Rovella (c,); Barrenechea (c, Frosinone); Ranocchia (c, Empoli); Aké (c, Udinese); De Winter (d,); Arthur (c, Fiorentina); Di Maria (a, Benfica)...Sempre domenica sera, contro il, scenderà in campo anche la: i biancocelesti sono stati l'unica big che ha steccato all'esordio, a Lecce, ma in quota sembra la partita buona per il ...

«Sono innocente sulle accuse che mi sono state mosse. Non commenterò oltre, mentre il caso è sotto inchiesta». Questo l'attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, ha dichiarato ai media islandesi dopo ...