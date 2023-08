...ha esposto la posizione espressa dal presidente russo secondo cui Mosca sarebbe pronta a ... Mosca ha presentato il 17 luglio le sue obiezioni'ulteriore estensione dell'accordo sul grano ad ...... smentendo il ministro degli Esteri russoche da tempo nega legami tra la Wagner e la ...fitta rete di società offshore e intercessori per ripartire case e proprietà alle figlie dello zar e'...E non nella loro interpretazione distorta", ha aggiunto il ministro degli esteri russo Sergei. Xi Jinping ha pure espresso soddisfazione per gli accordi raggiunti, e ha osservato che l'...

Lavrov all’Onu: “Pronti a tornare all’accordo sul grano a condizione che…” Globalist.it

La Russia è pronta a rientrare nell’accordo sul grano se gli impegni presi verranno rispettati, Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov al segretario generale dell’Onu, Antonio ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...