Ma gli aumenti investono tutte le città dItalia: a Brescia gliagli studenti aumentano del 75%, a+68%. A Roma, un posto letto si paga 463 euro al mese. Chiudono la classifica Firenze, ...La seconda parte di agosto per il mercato deglisegna un vivace trend al rialzo. Da alcuni anni, l'ambita vocazione a città universitaria ... vale a diree Bergamo, dove la crescita ...A Modena, così come a Brescia,e Catania, centri che ospitano università ma satelliti rispetto a centri come Bologna, aumenta anche del 50% l'offerta di immobili destinati aglibrevi o ...

Latina / Affitti fasulli, chiusa l’inchiesta su traffico di immigrazione clandestina Temporeale Quotidiano

"Sono disperata - scrive - ho bisogno semplicemente di una casa per me e mio figlio e non vorrei ritrovarmi a dormire davanti al nostro comune su una panchina con un bambino di un anno" ...In merito a queste proposte l’Unione degli Universitari ha inviato una lista di raccomandazioni alla Commissione europea, esprimendo un parare favorevole solo sull’ultimo punto. Sul primo, l’Udu evide ...