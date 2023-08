L’arte vale di più se è fisica? Il caso degli Nft

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 25 agosto 2023) Non è sempre colpa di Elon Musk, che per avere endorsato un paio d’anni fa gli Nft contribuì a farne decollare la bolla (le doti taumaturgiche di Musk: una mitologia moderno) e poi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti