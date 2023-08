L’Arabia Saudita compra anche il tennis | le finali Next Gen da Milano a Gedda Repubblica

I Brics si allargano a sei paesi a partire dall'anno prossimo. A Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica si aggiungeranno Argentina,, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran. Per'Occidente è un duro colpo sul piano geopolitico. Di fatti, alcune economie che consideriamo 'alleate' si stanno sganciando dalla ......una nuova e molto più remunerativa avventura come ct dell'...e molto più remunerativa avventura come ct dell'. ...STAFF - E Mancini ha già deciso chi portare con sé e 'deprederà''...Di certo nessuno poteva immaginare che improvvisamente arrivasse di fatto'annuncio: Gabri Veiga giocherà in. La sua nuova squadra sarà'AlAhli, il ricco clubche qualche ...

Mancini, contratto faraonico con l’Arabia Saudita: le cifre QuiFinanza