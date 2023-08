L' appello di Mattarella ai giovani | Non lasciatevi catturare dai social

Leggi su agi

(Di venerdì 25 agosto 2023) AGI - "Non vi chiudete, non fatevi chiudere in tanti mondi separati. Usate isempre con intelligenza; impedite che vi catturino, producendo una somma di solitudini, come diceva il mio Vescovo di tanti anni addietro. Non rinunciate, mai, alle relazioni personali, all'incontro personale, all'affetto dell'amico, all'amore; alla gratuità dell'impegno". Con queste parole, il Presidente della Repubblica, Sergio, si rivolge aiin un passaggio del suo discorso al Meeting di Cl a Rimini. "Quest'anno, il Meeting ribadisce la sua, ragione fondativa: 'Meeting per l'amicizia fra i popoli', come suona, il suo nome, per esteso. Ce n'è bisogno. Fate che, speranza e amicizia, corrano, anche, sulle vostre gambe. E si diffondano, attraverso le vostre voci" ha detto ancora il Capo dello Stato. "Il crescere dell'amicizia fra ...