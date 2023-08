L' aereoporto applaude Tamberi | l' accoglienza è da campione del mondo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Rientrato in Italia, Giamarcoviene accolto da re in aeroporto: ecco il video pubblicato sui ...

Rientrato in Italia, Giamarco Tamberi viene accolto da re in aeroporto: ecco il video pubblicato sui ...Rientrato in Italia, Giamarco Tamberi viene accolto da re in aeroporto: ecco il video pubblicato sui ...