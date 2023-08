(Di venerdì 25 agosto 2023) Miss Germanotta si sta preparando per il ritorno a Las Vegas con il suo spettacolo jazz. Si preannuncia un tuffo nel passato, come lascia intendere anche il look che omaggia l'indimenticabile attrice

... tutto dal vivo, tutto da ascoltare, vedere e ballare! Da Britney Spears alle Spice Girls, daa RIky Martin, da Gabry Ponte ai Black Eyed peas. E molti, molti altri! Questa serata è offerta ...Barbara D'Urso, carriera e amori guarda le foto Leggi anche › Star senza trucco, non soloagli Oscar. Mostrarsi al naturale è un manifesto I follower: 'Bellissima' Barbara D'Urso. (...Da brani di James Taylor, Francesco De Gregori e Diodato, a incursioni nel repertorio die Adele, non tralasciando band storiche come i The Cranberries o gli Oasis.

Lady Gaga, che all'improvviso è Audrey Hepburn Vanity Fair Italia

Tutto pronto per la seconda serata con le coreografie musicali in piazza Aranci. Da Ennio Morricone a Lady Gaga e Joe Hisaishi: le canzoni vincitrici dell’Oscar. Entra nel vivo il premio Mercurio dopo ...Giulia Mutti, artista dal talento straordinario e sensibile interprete delle emozioni umane, ci conduce in un viaggio attraverso il mondo delle “Cantautrici Coraggiose”, rivelando le storie toccanti e ...