L' abuso prolungato e ripetuto causato dall’uomo su un’altra persona

(Di venerdì 25 agosto 2023) Eventi come la segregazione, l’e la tortura sono esperienze dolorose e insostenibili per chiunque le subisca, con effetti distruttivi e che si connotano come esperienze oggettivamente traumatiche. Il trauma psichico è un sentimento di intensa paura, impotenza, vissuto come perdita di controllo e minaccia di annichilimento. Per chi subisce questa condizione questi elementi non sarebbero elaborabili e integrabili nel proprio Io perché queste esperienze così dolorose andrebbero ad inibire le difese, minando l’integrità della coscienza e interrompendo la continuità del Sé. Nel caso specifico saremmo di fronte a quello che viene definito trauma interle di tipo II, ovvero le conseguenze di unsu ...