La velocissima connessione internet della Romania

(Di venerdì 25 agosto 2023) Questo articolo è stato pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa L’Unione europea si è prefissa di offrire ai suoi cittadini una velocità diin download pari ad almeno 100 Megabit per secondo (Mbps). L’obiettivo era fissato per il 2025, ma sembra che i risultati saranno raggiunti perfino prima. Andando a guardare i dati sulla velocità di navigazione resi disponibili da Ookla, si può notare come tutti i paesi europei abbiano fatto grandi passi avanti negli ultimi anni, riuscendo a sviluppare le proprie infrastrutture digitali in maniera sensibile. Tra il 2019 e oggi la velocità diè più che raddoppiata, in media, in gran parte d’Europa, e in alcune zone è aumentata in modo ancora più corposo. Guardando più nello specifico ai dati più recenti – riferiti al secondo trimestre del 2023 – si può vedere come ...