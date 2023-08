La superstar del wrestling Bray Wyatt muore a 36 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 25 agosto 2023)è venuto a mancare all’età di 36. Ne dà l’annuncio il collega Paul Michael Levesque, meglio conosciuto con il nome d’arte Triple H, con un post sul social X. “Ho appena ricevuto una chiamata dal Hall of Famer della WWE Mike Rotunda, che ci ha informato della tragica notizia che il membro a vita della nostra famiglia WWE Windham Rotunda – noto anche come– è morto improvvisamente nella giornata di oggi. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e chiediamo a tutti di rispettare la loro privacy in questo momento”. Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda - also known as- unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with ...