La storia di Daniele Rinaldo | l’ingegnere malato di Sla lasciato a terra da Ryanair per il suo respiratore La compagnia | «Non poteva usarlo»

(Di venerdì 25 agosto 2023) Da annideve convivere con la Sla, è costretto a muovere in carrozzina e non può fare a meno di stare attaccato a un. Una condizione che finora non gli aveva mai impedito di viaggiare anche in aereo, finché almeno lo scorso 21 agosto il personale digli avrebbe impedito di salire a bordo sul volo Cagliari-Venezia.che ha inventato le barriere che difendono la Basilica di San Marco a Venezia, è consulente di diversi progetti che riguardano il porto e in passato lo è stato anche per il Mose. Suo fratello, Andrea, ha appena ricevuto il “Nobel per l’acqua” in Svezia. La lettera all’Enac Dopo il “divieto” di salire a bordo del Cagliari-Venezia,ha deciso di protestare e ha scritto una lettera all’Enac ...