La spesa russa per la censura online aumenta vertiginosamente dopo l' invasione dell' Ucraina

Le agenzie di censura online russe hanno aumentato le loro spese di oltre il 60% dall’invasione russa dell’Ucraina lo scorso febbraio ...La guerra in Ucraina potrebbe cessare in inverno mesi e non nel migliore dei modi per Kiev: a fare la spia c'è anche la decisione della Germania di non aumentare la spesa militare.