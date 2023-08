La Russa difende Lollobrigida e invita a pranzo “Schlein e compagni” | “Vi cucino la pasta alla norma | un piatto povero”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Se la segreteria del Pd Ellynon ha ancora programmi per la serata, fa ancora in tempo ad accettare un invito a cena a casa La. Il menù è già stato deciso:. Pomodoro, melanzane e ricotta salata sono gli ingredienti del “” che la seconda carica dello Stato cucinerà ai suoi commensali perre la tesi del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco, secondo cui “i poveri mangiano meglio dei ricchi perché trovano qualità a basso costo”. D’altronde, il primosiciliano è “più buono e salutare di qualsiasi pietanza costosa”. L’invito è aperto anche ai “” di, come si legge sul post ...

La si riferisce indirettamente agli esponenti dem che avevano prontamente criticato il suo compagno di partito in FdI. La segretaria Elly Schlein in testa, che aveva parlato di "governo che ...

Lo ha scritto Ignazio La Russa, prendendo le difese del ministro Lollobrigida dopo la sua affermazione che in Italia “spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi”. "Anche stavolta, pure sul ministro ...Il presidente del Senato interviene su Facebook dopo le critiche delle opposizioni alle parole del ministro della Sovranità alimentare sui «poveri che mangiano meglio» ...