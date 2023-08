La Roma rompe gli indugi | vuole Lukaku Il ds Pinto vola a Londra

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sono ore calde sull'asse. Tiagoe il vice presidente giallorosso, Ryan Friedkin, sono in partenza con un volo privato da Ciampino con direzione capitale inglese per parlare vis a vis con la dirigenza del Chelsea per Romelu. I Blues hanno aperto al prestito e la società giallorossa ha ritenuto che fosse necessario, vista la delicatezza della trattativa, proseguire l’operazione...

Intervento record e storia a lieto fine insieme. La notte di Ferragosto al policlinico Gemelli un 82enne è stato strappato alla morte in appena 45 minuti. È arrivato in ospedale nel cuore della notte: ...PUTIN, LE CONDOGLIANZE E L'INCHIESTA Putin, intanto,il silenzio dopo 24 ore e, nel ruolo di difensore della verità, assicura "un'indagine piena e fino in fondo", confermando di fatto la morte ..." Vladimir Putinil silenzio sull'incidente aereo in cui ieri è morto il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, inviando le sue condoglianze alle famiglie delle dieci persone ...

Roma, assalta un centro sportivo armato di machete: a 19 anni scassina le slot, rompe le telecamere e ruba sol ilmessaggero.it

Il viaggio da Milano della «nuova» Freccia extra lusso interrotto per il surriscaldamento dei locomotori: un gruppo di scout alloggiati nella stazione dismessa di Santa Croce ha fornito l’acqua per ra ...È arrivato al Gemelli in condizioni critiche: i medici lo hanno sottoposto ad un intervento e in 45 minuti gli hanno salvato la vita ...