La quarta incriminazione di Trump ha portato alla prima foto segnaletica di un presidente americano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Atlanta. Donaldsi è recato giovedì al carcere di Atlanta dove è stato accusato di aver partecipato a un'ampia cospirazione criminale per ribaltare illegalmente la s...

L'ex presidente è stato arrestato ad Atlanta e rilasciato dietro cauzione nel giro di 20 minuti. L'arrivo in Georgia, l'incontro con il nuovo avvocato, la foto segnaletica. Perché questa ...Ma le immagini della suasono destinate a restare nella storia: la discesa al tramonto dal suo jet privato col pollice alzato ma il viso imbronciato, il percorso con un ...... postando la sua storica foto segnaletica, scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una. L'ex presidente degli Stati Uniti non postava un messaggio ...

La quarta incriminazione di Trump si è svolta in prigione Il Post

Nessuno sconto, nessun trattamento speciale, come aveva promesso lo sceriffo, ma la prassi riservata a tutti i criminali comuni e ai suoi correi ...È durato solo 20 minuti l’arresto di Donald Trump per aver tentato insieme ad altri 18 alleati di ribaltare il voto in Georgia nel 2020. Sono13 i capi di imputazione, tra cui cospirazione e violazione ...