Ildel generale Roberto Vannacci , che prima ha dato l'ok per la partecipazione a 'La' (la kermesse organizzata dal direttore Angelo Maria Perrino) e poi ha annullato subito dopo, ...Da sei anni Ceglie è ladei leader politici, è stato così lo scorso anno per Giorgia Meloni , e nei precedenti per Giuseppe Conte , da premier sempre presente all'iniziativa, che quest'anno ...... noi de lae di affaritaliani.it non piangeremo per ildel generale Vannacci. Anzi ci pare di poter dire che non abbiamo perso proprio nulla. Lapuò tranquillamente farne a ...

La Piazza il dietrofront di Vannacci fa notizia: Affari su tutti i giornali Affaritaliani.it

CHIUSI – Il Comitato Pro Stazione di Chiusi (e contro la stazione in linea per l’alta velocità) ha avuto anche il battesimo della piazza. Una piazza Garibaldi bella gremita e attenta ha infatti ascolt ...Affaritaliani.it fa notizia su tutti i giornali d’Italia. Il dietrofront del generale Roberto Vannacci, che prima ha dato l’ok per la partecipazione a “La Piazza” (la kermesse organizzata dal direttor ...