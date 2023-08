“La mamma e il nonno mi prendono a cinghiate” | la denuncia di una bimba di 7 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sola, svestita e abbandonata era stata notata da un passante che ha chiamato i carabinieri. Ai militari dell’Arma unadi 7ha po raccontato di essere stata picchiata dallae dal, precisando di essere stata presa a. La vicenda, di cui scrive il quotidiano La Città di Salerno, si sarebbe verificata nelle scorse settimane a Battipaglia, città della Piana del Sele. L’allarme è scattato in una domenica pomeriggio di luglio. Il racconto è stato verificato dagli investigatori e i segni di violenza sono emersi anche dagli accertamenti clinici a cui è stata sottoposta in ospedale., padre esono indagati per maltrattamenti in famiglia e abbandono d’incapace. La piccola, che dovrà essere ascoltata nel corso dell’incidente probatorio ...