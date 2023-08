La legge di Putin | tutti i paramilitari dovranno giurare fedeltà alla Russia

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il presidente russo Vladimirha firmato oggi un decreto che impone anche ai volontari che si arruolano in formazioni- come la Wagner - di prestare giuramento diallo Stato. ...

Unaentrata in vigore quest'anno prevedeva già il passaggio alle dipendenze dirette del ... Cremlino: menzogna cheabbia ordinato uccidere Prigozhin E' una "assoluta menzogna" che il ...Il portavoce di, Dmitry Peskov , ha dichiarato una settimana fa che la Pmc fondata da ...russo ha preso provvedimenti per regolamentare le Private military company e ha approvato unache ...... alle formazioni militari e altri organismi previsti dallafederale sulla difesa, e tutte le ... considerano altamente probabile che 'l'incidente' in cui è morto l'ex cuoco disia stato ...

"È un omicidio mafioso. Il fatto è che tutto quello che ruotava attorno a Prigozhin era palesemente al di sopra della legge. Ma a Putin questo suo snobbare ogni regola in fin dei conti piaceva. Del ...